Civitavecchia: Minnucci (Pd), nel Dl Rilancio prevedere misure per porti

- "Mi auguro che le parole del deputato e membro della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Mancini, siano di buon auspicio, in vista del Dl Rilancio, per un serio sostegno al sistema croceristico e portuale del nostro Paese. E in maniera particolare della nostra Regione" ha detto in una nota il consigliere del Partito democratico della regione Lazio, Emiliano Minnucci. "La crisi legata all'emergenza sanitaria, rischia di mettere in ginocchio il porto di Civitavecchia e tutto il sistema economico e commerciale afferente il polo portuale del Lazio. Mi auguro -ha concluso Minnucci - che nel prossimo DL Rilancio sia un inserito un capitolo ad hoc sul tema al fine di salvaguardare una delle eccellenze della nostra Regione e, di conseguenza, del nostro Paese". (Com)