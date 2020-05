Venezuela: Operazione Gedeon, ministro Esteri Arreaza ringrazia Iran per solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, in un messaggio pubblicato oggi su Twitter, ha ringraziato l’Iran per la solidarietà ricevuta in merito alla complicata vicenda nota come Operazione Gedeon, una presunta incursione navale volta a rovesciare il governo di Nicolas Maduro sventata domenica scorsa nel nord del paese. L’altro ieri, il ministero degli Esteri iraniano, sempre via Twitter, aveva accusato gli Stati Uniti di interferenze: “Il terribile resoconto sulla fallita trama terroristica a guida Usa in Venezuela ci ricorda come il regime americano sia ancora vergognosamente e semplicisticamente attaccato alla sua mentalità del XX secolo. L’Iran denuncia categoricamente il raid armato ed esorta il regime a smettere di interferire negli affari interni delle nazioni ora e sempre”, si legge nel tweet. (segue) (Brb)