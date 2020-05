Venezuela: Operazione Gedeon, ministro Esteri Arreaza ringrazia Iran per solidarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due statunitensi avrebbero confermato di lavorare per la società statunitense di sevizi per la sicurezza Silvercorp, con sede in Florida. In un video trasmesso mercoledì alla televisione di Stato venezuelana Denman ammette di essere stato incaricato di prendere il controllo dell’aeroporto di Caracas e di catturare Maduro per portarlo negli Stati Uniti. Nel video, Denman dice che lui e Berry sono stati assunti da Jordan Goudreau, un veterano militare statunitense che guida la Silvercorp, per addestrare circa 50 venezuelani in Colombia a gennaio per l’operazione. Maduro ha annunciato che denuncerà gli Stati Uniti al Tribunale penale internazionale (Tpi) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha negato il coinvolgimento del suo paese. (segue) (Brb)