Venezuela: Operazione Gedeon, ministro Esteri Arreaza ringrazia Iran per solidarietà (4)

- Il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, ha accusato il presidente dell’Assemblea nazionale (An) e autoproclamato capo di Stato ad interim Juan Guaidò di aver firmato un “documento di morte” con Silvercrop, mostrando alla televisione di Stato Vtv una parte di un contratto di 41 pagine che avrebbe avuto per oggetto, con tanto di indicazioni dei costi, l’omicidio di Maduro, della vicepresidente Delcy Rodriguez, del presidente dell’Assemblea nazionale costituente (Anc) Diosdado Cabello e di alti funzionari e ufficiali e lo scioglimento della Repubblica Bolivariana col ricorso a “forze speciali”. Guaidò ha respinto le accuse del governo e a sua volta lo ha accusato, via Twitter, di “uccidere i venezuelani e usare i loro corpi senza vita per inventare una storia” e perseguitarlo e arrestarlo. (Brb)