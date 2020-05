© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 11 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 23.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2480m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: la perturbazione altlantica giunta la giornata precedente determina una giornata molto instabile al Nord Ovest con piogge e temporali frequenti nella prima parte del giorno, che tenderanno a concentrarsi su alto Piemonte e levante ligure. Generale attenuazione o esaurimento dei fenomeni tra pomeriggio e sera. Temperature in calo. (Rpi)