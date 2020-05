Rifiuti: De Priamo (Fd'I), Ama nel caos tra nuove assunzioni e abbandono "porta a porta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato accesso agli atti per verificare se Roma Capitale abbia autorizzato Ama a procedere con nuove assunzioni vista la mancanza di un bilancio approvato ed una interrogazione per saper e perché Ama stia cercando profilo diversi da quelli che riteneva necessari nel piano assunzionale". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi. "A questa vicenda si aggiunge ora la notizia del ridimensionamento del porta a porta: la nota di Ama che cerca di minimizzare è una toppa peggiore del buco perché i quartieri dove si torna allo stradale sono tra i più rodati con il porta a porta operativo da anni e con altissime percentuali di differenziata. Con lo stradale diminuirà in ogni caso la percentuale di raccolta differenziata ed aumenterà in conferimento di rifiuti a società esterne: esattamente il contrario di quanto previsto dalla delibera di giunta approvata a suo tempo e mai revocata. La 'fase due' di Ama è dunque chiara - conclude De Priamo- assunzioni di dirigenti e diminuzione della differenziata nel silenzio complice della Giunta grillina".(Com)