Roma: Pd Campidoglio, depositata delibera occupazione suolo pubblico

- Il gruppo del Partito democratico in Campidoglio con una nota comunica di aver "depositato ieri in Campidoglio la delibera sulle occupazioni di suolo pubblico elaborata dai vari livelli istituzionali e di partito che verrà presentata anche in tutti i Municipi di Roma. La delibera -continua la nota- ha un duplice obiettivo relativo alla fase 2 dell'emergenza: rendere effettivamente applicabili le norme di sicurezza sul distanziamento sociale e rilanciare le attività commerciali". Proprio per questo "le misure previste hanno una durata temporale definita. Ampliamento delle occupazioni esistenti fino al 35 per cento nelle zone centrali e fino al 50 per cento nel resto della città, nuove occupazioni, soppressione della cosap e della tari, deroga ai vincoli, velocizzazione al rilascio dei permessi, rafforzamento del controllo sull'abusivismo, sono solo alcune delle misure previste. La Giunta comunale -conclude la nota- ha fatto molte dichiarazioni, tuttavia l'unica delibera presentata è la nostra". (Com)