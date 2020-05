Russia: ministero Esteri attacca Usa su "distorsione storia Seconda guerra mondiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende avviare "una conversazione seria" con gli Stati Uniti "in relazione ai continui tentativi di Washington di distorcere la storia della Seconda guerra mondiale" e minimizzare il ruolo dell'Unione Sovietica "nella sconfitta della Germania nazista". Lo ha reso noto oggi il dicastero degli Esteri russo. "È con estrema indignazione che vediamo i tentativi di distorcere i risultati della sconfitta del nazismo e il contributo decisivo del nostro paese, una tendenza che Washington non riesce a evitare nemmeno durante i giorni solenni delle grandi celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria", si legge nella nota del ministero russo. L'8 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato un videoclip con la voce fuori campo del presidente Donald Trump in cui si afferma che "in questo giorno del 1945, gli Usa e il Regno Unito hanno raggiunto la vittoria sui nazisti". (segue) (Rum)