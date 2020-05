Russia: ministero Esteri attacca Usa su "distorsione storia Seconda guerra mondiale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel filmato in questione non si farebbe menzione del ruolo decisivo che l'Unione Sovietica ebbe nello sconfiggere la Germania nazista. "Abbiamo intenzione di tenere una seria conversazione su questo tema con i funzionari statunitensi", si legge nella nota della diplomazia russa. Parlando del videoclip che attribuisce la vittoria nella Seconda guerra mondiale esclusivamente agli Stati Uniti e al Regno Unito, il ministero russo rimprovera i funzionari Usa "per la mancanza del coraggio e della volontà di rendere almeno un minimo tributo al ruolo indiscutibile e ai colossali e incommensurabili sacrifici che l'Armata rossa e il popolo sovietico hanno sofferto in nome di tutta l'umanità". La diplomazia russa ha anche elencato dichiarazioni pubbliche sulla questione rese da funzionari statunitensi e giudicate insufficienti a celebrare i meriti sovietici. (segue) (Rum)