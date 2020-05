Russia: ministero Esteri attacca Usa su "distorsione storia Seconda guerra mondiale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, questo atteggiamento è chiaramente in disaccordo con la dichiarazione adottata il 25 aprile dai presidenti Vladimir Putin e Donald Trump in occasione dell'anniversario della storica riunione dei soldati sovietici e statunitensi sul fiume Elba nel 1945", ha aggiunto il ministero russo, osservando che il documento ha messo in luce gli sforzi congiunti dei due paesi nella lotta contro un nemico comune. Nel comunicato di Mosca si sottolinea infine come "i reali fatti storici non devono essere ignorati, indipendentemente dalle simpatie o antipatie che sorgono sia in relazione all'Unione Sovietica, sia oggi il nostro paese". (Rum)