Coronavirus: in Lombardia quasi dimezzati i nuovi positivi, ma aumentano ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 81.507 i casi di coronavirus in Lombardia. I nuovi positivi sono 282, quasi la metà rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 502 casi (venerdì erano 609, contando anche 25 casi riguardanti il mese di aprile rendicontati l'altro ieri), a fronte però di un minor numero di tamponi effettuati: 7.369, contro gli 11.478 di ieri e i 10.993 dell’altro ieri. Lo fa sapere la Regione nel suo bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia. Calano anche i decessi: sono stati 62 nelle ultime 24 ore, conto gli 85 di ieri e i 94 dell’altro ieri. S’inverte però il trend che vedeva in continua diminuzione il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono oggi 348, 18 più di ieri. Le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 5.428, 107 meno di ieri, quando la diminuzione era stata di 167.(Rem)