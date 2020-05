© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ben 105.186, in totale, le persone guarite dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite ben 2.155 perone, in calo rispetto a ieri quando erano state 4.008. (Rin)