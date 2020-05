Coronavirus: Protezione civile, aumento nuovi positivi più basso dal 6 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scende ancora il numero delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia. E oggi si registra anche il numero più basso di nuovi casi registrati su base quotidiana dal 6 marzo scorso. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il numero di nuovi casi da ieri è di 802. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sale invece a 219.070. Sono 83.324 le persone che stanno ancora affrontando l'infezione, ben 1.518 in meno di ieri. (Rin)