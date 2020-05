Turchia-Somalia: 19 anni di presenza turca, dagli aiuti per la siccità alle esplorazioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni la Turchia ha rafforzato la propria presenza nel Corno d’Africa, in particolare in Somalia, dove l’iniziale presenza di funzionari umanitari si è sviluppata in una rete solida che attraversa tutti i settori dal commercio, all’istruzione alla sicurezza. Infatti sarebbe avvenuta proprio con la collaborazione dei servizi segreti turchi, molto presenti sul territorio somalo, la liberazione di Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata ieri dopo un’operazione di intelligence nei pressi della capitale somala Mogadiscio. L'interesse della Turchia per la Somalia è iniziato nel 2011, a seguito di una visita del presidente Recep Tayyip Erdogan in una Mogadiscio devastata dalla carestia. In questi anni, quella che inizialmente era un’iniziativa umanitaria si è sviluppata nel tempo come una vera collaborazione economica e militare, con Ankara che ha aumentato tramite la sua agenzia per la cooperazione la Tika (Turk Isbirligi ve Koordinasyon Idaresi Baskanligi) il finanziamento degli aiuti, avviato progetti di sviluppo e aperto scuole, sostenendo il governo di Mogadiscio del presidente Mohamed Abdullahi Farmajo. (segue) (Res)