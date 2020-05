Austria: cancelliere Kurz, necessario affrontare responsabilità storiche per Mauthausen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria deve affrontare le proprie responsabilità storiche rispetto al campo di concentramento di Mauthausen. Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter il cancelliere austriaco Sebaztian Kurz, in occasione della commemorazione per la liberazione del campo, tenutasi quest’anno in modalità online. “Il campo di concentramento di Mauthausen si erge come nessun altro luogo per gli orrori del regime terroristico nazista. È quindi tanto più importante affrontare la nostra responsabilità storica oggi”, ha scritto Kurz.(Geb)