Bangladesh: coronavirus, record di casi e decessi in un giorno

- Il Bangladesh ha registrato 887 nuovi casi di coronavirus e 14 decessi nelle ultime 24 ore, gli incrementi giornalieri maggiori da quando l’epidemia è emersa nel paese, l’8 marzo. Il totale dei contagi è salito a 14.657 e quello delle vittime a 228. I pazienti guariti sono 2.650. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel bollettino quotidiano di oggi. Nel paese è in vigore dal 24 marzo il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, previsto fino al 16 maggio. Fino a quella data sono sospesi i voli per 16 paesi più Hong Kong: Arabia Saudita, Bahrein, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, India, Kuwait, Malesia, Maldive, Nepal, Oman, Qatar, Regno Unito, Sri Lanka, Singapore, Thailandia e Turchia. Tuttavia da oggi sono autorizzate delle riaperture, non a pieno regime e con le dovute misure precauzionali.(Inn)