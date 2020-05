Bangladesh: coronavirus, prime riaperture di negozi e centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è iniziata in Bangladesh la riapertura di negozi e centri commerciali, anche se il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, iniziato il 24 marzo, resta in vigore fino al 16 maggio. Il governo ha imposto un orario limitato, dalle 10 alle 16. Diversi esercizi hanno riaperto a Dacca e Chittagong, ma molti hanno deciso di restare chiusi. A Rajshahi, Sylhet, Chandpur e Feni le associazioni di imprenditori e commercianti si sono accordate per prorogare la chiusura fino alla festa islamica di Id al-fitr, il 23 e 24 maggio. In alcuni casi, i mercati resteranno chiusi fino al 31 maggio. Per quanto riguarda la produzione industriale, l’associazione dei produttori ed esportatori tessili Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea) ha esortato i suoi membri a non ridimensionare il personale questo mese. Tuttavia, il settore, che è il primo nel paese per guadagni in valuta straniera, comincia ad accusare delle difficoltà, lamentando crescenti richieste da parte delle aziende di abbigliamento di sconti e rinvii di pagamenti per gli ordini già completati. (Inn)