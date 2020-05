Bozza decreto rilancio: fondo cultura di 50 milioni di euro per investimenti nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' istituito, nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Lo prevede la bozza del decreto rilancio che dovrebbe approdare domani al Cdm, secondo cui la dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile. (Rin)