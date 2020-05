Coronavirus: nel Lazio altri 32 positivi e 4 morti con trend a 0,4 per cento, aumentano guariti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19 e 63 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso la Casa della salute di via Clauzetto e l'altra presso l'azienda ospedaliera San Giovanni. La Asl Roma 2 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 56 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso il policlinico Campus Biomedico e l'altra presso la Casa della salute Santa Caterina della Rosa. Un solo nuovo caso positivo si registra nella Asl Roma 3, dove 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso la direzione generale di Casal Bernocchi e l'altra presso l'ex presidio del Forlanini. Nella Asl Roma 4 ci sono 3 nuovi casi positivi. Inoltre, è morto un uomo di 68 anni. Anche qui saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso l'ospedale di Civitavecchia e l'altra presso l'ospedale di Bracciano. La Asl Roma 5 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 7 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso il Centro agroalimentre di Guidonia e l'altra a Colleferro, via degli Esplosivi. La Asl Roma 6, invece, registra 11 nuovi casi positivi e 215 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 maggio saranno operativi i primi due moduli della Rsa pubblica di Albano per 27 posti letto. Infine, sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza all'ospedale dei Castelli. (segue) (Rer)