Coronavirus: nel Lazio altri 32 positivi e 4 morti con trend a 0,4 per cento, aumentano guariti (3)

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19, nessun decesso e 0 78 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso l'ospedale Goretti di Latina e l'altra a Gaeta, piazza di Liegro. Anche la Asl di Frosinone registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e zero decessi. Anche in questo caso saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso l'ospedale di Cassino e l'altra presso l'ospedale di Sora. Un solo nuovo caso positivo e zero decessi nella Asl di Viterbo, con 2 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza presso l'ospedale Belcolle di Viterbo. Anche nella Asl di Rieti si registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 8 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza presso piazzale Istituto D'Arte di Rieti. (segue) (Rer)