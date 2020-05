Lazio: Ciacciarelli (Lega), Regione apra uffici per rilascio tesserini per pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio svolge anche il ruolo di coordinamento e di indirizzo, in materia di pesca e di salvaguardia della fauna ittica nelle acque interne, e che tale azione si esplica secondo criteri di tutela e sfruttamento sostenibile dei bacini e corsi d'acqua dolce, oltre che la valorizzazione degli ambienti naturali. Tra le attività connesse al settore, vi sono il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca, oltre che il controllo dell'esercizio dei diritti esclusivi di pesca vigenti nelle acque interne. Tuttavia, “in seguito alla sospensione di molte attività degli uffici regionali, e delle Ada provinciali, è stato anche sospeso il rilascio tesserini segna cattura ai pescatori sportivi”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. “Tale sospensione, sta provocando una importante criticità per i tanti amanti della pesca sportiva, che nonostante l'autorizzazione stabilita dalla Regione per praticare questa attività, in assenza del suddetto tesserino segna cattura, la pratica delle pesca sportiva è, di fatto, consentita solo sulla carta, ma non in concreto. Ed allora, per andare incontro alle esigenze dei tanti amatori della pesca sportiva, e per eliminare questa evidente criticità, sarebbe una soluzione di buon senso, autorizzare le Ada provinciali ad essere aperte al pubblico, per uno o due giorni a settimana, in orari contingentati e previo appuntamento, ovviamente in rigorosa osservanza di tutte le norme di sicurezza Covid, per la consegna ai richiedenti dei tesserini segna cattura ai pescatori sportivi del Lazio. Per questi motivi – conclude Ciacciarelli- ho scritto una lettera di sollecito all'assessore regionale Onorati affinché si attivi in tal senso”.(Com)