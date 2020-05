Lazio: Zicchieri (Lega), su caso mascherine si cerca capro espiatorio salva Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Regione Lazio si cerca disperatamente un capro espiatorio salva-Zingaretti per il mascherina-gate". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore del Lazio e vice capogruppo alla Camera della Lega, Francesco Zicchieri. "D'altronde, non può essere il governatore e segretario Pd a pagare per le conseguenze dello scandalo ma uno che viene sacrificato, o si sacrifica, per mettere le cose a posto - aggiunge Zicchieri -. E' del tutto evidente, tuttavia, che è l'intero sistema di gestione del potere di Zingaretti a essere, nella migliore delle ipotesi, opaco e inadeguato. E gli Zinga-boys sono lo specchio del loro capo", conclude Zicchieri. (Com)