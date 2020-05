Ue-Germania: commissario Jourova, Bruxelles studia risposta a sentenza Corte costituzionale federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Bruxelles stanno studiando delle possibile misure per rispondere alla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) in merito all’acquisto di titoli pubblici da parte della Banca centrale europea (Bce). Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue e commissario per la Giustizia Vera Jourova, in un'intervista pubblicata sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine”. “Vorrei chiarire una cosa: l'ultima parola sul diritto europeo viene ancora pronunciata in Lussemburgo, e da nessuna altra parte", riferendosi alla massima autorità legale dell’Unione, la Corte di giustizia dell'Ue. "Anche i nostri legali stanno esaminando molto attentamente la sentenza, nel momento di decidere le possibili misure da adottare. Ma dovrebbe essere chiaro a tutti: esiste legalmente il primato del diritto dell'Ue nel’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia europea è vincolante per tutti i tribunali nazionali”, ha detto Jourova. (segue) (Geb)