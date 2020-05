Ue-Germania: commissario Jourova, Bruxelles studia risposta a sentenza Corte costituzionale federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Commissione ha anche commentato in maniera critica le misure di emergenza del primo ministro ungherese Viktor Orban per contrastare la crisi del coronavirus, affermando che il leader si sta preparando per assumere un "potere illimitato". A marzo, il parlamento ungherese ha votato per consentire all’esecutivo di Orban di governare tramite decreto a tempo indeterminato. Jourova aveva già in precedenza criticato le autorità di Budapest per le misure approvate dall'assemblea nazionale. Anche altre autorità Ue hanno espresso preoccupazione per la legge che dà poteri straordinari al governo ungherese. (Geb)