Usa: coronavirus, Stato di New York studia 73 casi di sindrome infiammatoria nei bambini

- Tre bambini sono morti a New York per una grave condizione infiammatoria, definita “sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica”, che potrebbe essere collegata al coronavirus. Quelli ricoverati con sintomi simili sono decine. Lo ha riferito ieri il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che la situazione è ancora da chiarire ma è grave. Il dipartimento di Sanità dello Stato, in collaborazione con i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), il New York Genome Center e la Rockefeller University, sta studiando i casi di 73 bambini, la maggior parte dei quali è risultata positiva ai test del coronavirus o degli anticorpi. La sindromepresenta sintomi simili a quelli della malattia di Kawasaki, che provoca infiammazione nelle pareti delle arterie, e alla sindrome da shock tossico, che è causata da una tossina prodotta da alcune forme di batteri stafilococco e comporta febbre e problemi a diversi organi del corpo. All’origine della malattia infiammatoria potrebbe esserci una reazione eccessiva del sistema immunitario al virus. (Nys)