Egitto: consigliere presidenziale, ogni singolo contagiato di coronavirus infetta da 2 a 5 persone

- Secondo il quotidiano "El Masry el Youm", il consigliere presidenziale egiziano per gli affari sanitari, Awad Tag el Dein afferma, che un singolo paziente di coronavirus infetta da due a cinque persone. "Il coronavirus ha una rapida diffusione. Un singolo paziente infetta da due a cinque persone", ha detto Tag el Dein intervenendo durante un programma sul canale televisivo di “Arabiya al Hadath”. "I governatorati con tassi di infezione più elevati sono Il Cairo e Alessandria", ha aggiunto. "Finora, non esistono medicine per il coronavirus, ma esperimenti clinici”, ha osservato. Negli ultimi giorni, l'Egitto ha registrato record giornalieri di Coronavirus in aumento, tra le continue chiamate del governo ai suoi cittadini a rispettare le misure anti-coronavirus. Finora, l'Egitto ha registrato 8.964 e 514 decessi a causa del coronavirus.(Cae)