Portogallo: in calo del 33 per cento segnalazioni violenze domestiche in periodo quarantena

- Le forze di pubblica sicurezza del Portogallo hanno registrato una riduzione del 33 per cento delle segnalazioni di violenza domestica durante il periodo di confinamento obbligatorio a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto oggi la Polizia portoghese, ripresa dal portale “Sapo24”. Le denunce di violenze domestiche nel periodo di quarantena (22 marzo-2 maggio) sono state 1.277, contro le 1.908 registrate nello stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda i primi quattro mesi dell'anno, le forze di pubblica sicurezza portoghesi registrano una riduzione del 15 per cento nella percentuale di violenze domestiche denunciate, confrontando le 4.414 registrazioni nel 2020 con le 5.208 dell’anno precedente. (Spm)