Governo: Conte, liberazione Silvia Romano mostra attenzione a vita dei nostri connazionali

- La liberazione di Silvia Romano mostra la straordinaria attenzione che il governo ha nei confronti della vita dei nostri connazionali, che è sempre considerata una priorità assoluta. Queste le parole del premier Giuseppe Conte, dal profilo Facebook della Presidenza del Consiglio. "Si è appena conclusa l’operazione che ha portato alla liberazione della nostra connazionale Silvia Romano, dopo una prigionia lunga 18 mesi. L’intervento, condotto dal personale dell’Aise unitamente alla preziosa collaborazione dei servizi turchi e somali, è stato portato a termine dopo intense e complesse attività operative e di intelligence realizzate in contesti territoriali di estrema pericolosità. Nei giorni in cui l’operazione era in corso, si è mantenuto il doveroso riserbo per garantire il buon esito della vicenda. Il successo dell’operazione, oltre ad evidenziare le capacità tecniche e di relazione dell’intelligence e l’impegno investigativo dell’Autorità giudiziaria italiana, mette in luce anche la straordinaria attenzione che il governo ha nei confronti della vita dei nostri connazionali, che è sempre considerata una priorità assoluta. A tal riguardo, sottolineo l’impagabile lavoro delle donne e degli uomini del ministero degli Affari esteri e dell’intera Unità di crisi della Farnesina. Il sorriso di Silvia infonde in tutti noi, in tutto il Paese, una grande energia, una boccata di ossigeno più che mai necessaria in questo momento. Bentornata a casa!”, si legge nel messaggio di Conte.(Res)