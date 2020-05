Fase 2: prosegue progetto "Polimask" di Regione Lombardia e Politecnico di Milano per produrre dpi e camici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che ci sia poi una seconda fase - auspica l'assessore - in cui quest'iniziativa possa proseguire, anche con il sostegno da parte della Regione, affinché questo lavoro a parte delle associazioni di volontariato possa realizzarsi a costi sostenibili". "Ringrazio le realtà del terzo settore che hanno aderito a questa iniziativa: associazioni, fondazioni, cooperative che si sono rese disponibili a realizzare mascherine. Questo impegno conferma la forza del non profit lombardo da sempre in prima linea nel rispondere al bisogno con la sua creatività e capacità operativa. Un ringraziamento va anche alle imprese produttrici di materiale che lo hanno messo a disposizione gratuitamente a conferma che la solidarietà è una virtù anche nei nostri comparti manifatturieri", conclude l'assessore. La campagna di solidarietà "Un milione di mascherine per imparare a proteggerci" prevedere la distribuzione gratuita o a prezzi calmierati delle mascherine e sarà accompagnata da una campagna di informazione sul corretto uso delle mascherine e sui materiali idonei. (com)