Kenya: applausi e campane a festa nel quartiere di Silvia Romano dopo suo atterraggio in Italia

- Applausi dai balconi e dai cittadini in strada in via Casoretto a Milano accompagnati dalle campane che hanno suonato in festa della chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia. Così alle 14 i residenti e la parrocchia del quartiere dove abita Silvia Romano hanno accolto 'simbolicamente' la volontaria milanese liberata ieri dopo 17 mesi di prigionia tra Kenia e Somalia. L'aereo che ha riportato la 24enne in Italia è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Roma Ciampino. (Rem)