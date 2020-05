Roma, Pedica (Pd): Raggi non pulisce città? Magliette gialle tornino in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi non pulisce la città? Le magliette gialle tornino in strada e facciano vedere alla sindaca come si tiene la Capitale d'Italia". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Roma, dopo l'emergenza coronavirus, è tornata ad essere più sporca di prima. Tante aree verdi, come il parco di Monte Mario, Villa Pamphili, Villa Ada sono diventate una discarica a cielo aperto - aggiunge Pedica -. La 'rampa' di Monte Mario è stata completamente abbandonata e viene utilizzata come una vera e propria discarica. Tra le erbacce e le sterpaglie, nella zona dove ci sono i cartelli che indicano il parco regionale, si trovano sacchetti pieni di calcinacci, portiere di auto e altri rifiuti ingombranti. E' inoltre grave che un'area di inestimabile valore culturale ed ambientale sia diventata una dimora per rom e senzatetto, che vivono in baracche improvvisate. Noi di sinistra, a partire dalla mia area Cantiere democratico e da Art 1, Pd e Leu dobbiamo tornare ad indossare le magliette gialle e pulire le aree più sporche e degradate della città". (Com)