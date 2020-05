Kenya: Silvia Romano riabbraccia la famiglia al suo arrivo a Ciampino, l’applauso di Conte e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Romano è giunta all’aeroporto di Ciampino accompagnata dai servizi dell’Aise, dove è stata accolta da un applauso e dall’abbraccio dei familiari. Ad accogliere Silvia al suo ritorno in Italia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La giovane è apparsa con un abito di foggia islamica e con le protezioni necessarie a causa delle misure anti-coronavirus. La vicenda di Silvia Romano si è protratta per 18 mesi dopo il suo rapimento da un gruppo di uomini armati a Chakama nella contea di Kilifi. Al momento dell'attacco, almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite, con i militanti fuggiti verso nord, probabilmente nella famigerata foresta di Boni che attraversa il confine tra Kenya e Somalia. Secondo quanto conferma anche la stampa somala, Silvia Romano sarebbe stata portata in Somalia da un gruppo legato ai militanti islamisti al Shabaab e avrebbe trascorso gran parte della sua prigionia nei territori controllati dai milizia nella Somalia centrale e meridionale. Ibrahim Adan Omar, uno dei sospetti uomini armati e altri due, sono stati arrestati in relazione al rapimento, anche se devono ancora essere formalmente accusati e condannati. (segue) (Res)