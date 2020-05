Festa mamma: Bonetti, celebriamo tutte le mamme che incarnano speranza e coraggio del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi celebriamo tutte le mamme, che ogni giorno incarnano la speranza e il coraggio del nostro paese. Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Ma per tutte loro, come Paese, dobbiamo diventare la comunità che sa riconoscerle e sostenerle. Mamme che lottano per la salute dei loro figli, mamme che danno la vita, e tutto il tempo della vita, per figli fragili. Mamme che adottano e donando l'amore ce lo insegnano. Mamme che combattono la povertà per dare ai figli istruzione e la speranza di un lavoro. Mamme che strappano i figli alla criminalità. Mamme casalinghe e mamme lavoratrici spesso sfruttate, che raddoppiano la cura e l'impegno in un mondo del lavoro che non sa riconoscerne il valore e i diritti e dimezza le opportunità", aggiunge il ministro. "Mamme ancora sotto la morsa di una violenza domestica inaccettabile per se stesse e per i propri figli. Mamme in attesa e neomamme, in questo tempo complicato e carico di incertezze. Mamme di figli ormai già grandi e a cui oggi manca il loro abbraccio, e quello dei nipoti. Mamme che in questi giorni hanno lavorato per tutti noi, mamme che ci curano negli ospedali e che per proteggerci e proteggere i propri figli, oggi non hanno il loro abbraccio. Pensiamo a tutte e a ciascuna per dire grazie e abbracciarle con ancora più affetto in questo giorno di festa. Abbiamo ancora tanto da fare, tante lotte da portare avanti ma la tenacia per vincerle non ci manca. Auguri a tutte le mamme!", dichiara ancora Bonetti, che sottolinea che essere madre è una delle esperienze di dono di sé più profonde per una donna. "Vuol dire diventare accoglienza, cura, custodia. È il coraggio di lasciarsi accompagnare a una dimensione nuova che cambia tutta la vita. Ed è anche la forza di lasciare andare, di liberare il protagonismo dei propri figli, aprire una strada e farsi indicare da loro l’orizzonte del tempo che potrà avvenire", afferma.(Rin)