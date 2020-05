Bolivia: coronavirus, restrizioni fino al 31 maggio ma flessibilità dall’11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei casi di coronavirus in Bolivia è salito a 2.437 e quello dei decessi a 114, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, aggiornati a ieri. Più della metà dei contagi si concentra nel dipartimento di Santa Cruz de la Sierra: 1.537. A seguire Beni con 312, La Paz con 301, Oruro con 121, Cochabamba con 95, Potosì con 35, Chuquisaca con 14, Pando con 12 e Tarija con dieci. Il governo ha prorogato le misure di contenimento, in vigore dal 22 marzo, fino al 31 maggio, ma con la possibilità di una flessibilizzazione a partire dall’11 maggio a seconda dei dipartimenti e dei comuni in base ai livelli di rischio, distinti in tre classi: alto, medio e moderato. Le principali città, tuttavia, hanno già annunciato che manterranno la quarantena per tutto il mese. È il caso di La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija e Potosì. Santa Cruz l’ha prorogata fino al 17 maggio. (segue) (Brb)