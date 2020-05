Bolivia: coronavirus, restrizioni fino al 31 maggio ma flessibilità dall’11 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfonso Tenorio, rappresentante in Bolivia dell’Organizzazione panamericana della sanità (Ops) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un’intervista all’emittente televisiva “Red Uno”, ha suggerito cautela e gradualità. Inoltre ha richiamato le singole persone alla responsabilità, sia per quanto riguarda il rispetto del distanziamennto sia per le norme igieniche. A suo parere, comunque, la risposta boliviana all’emergenza è “in linea con le raccomandazioni mondiali”. Altri esperti hanno messo in guardia dal rischio di una seconda ondata di infezioni, che riguarda il mondo in generale e che in paesi con carenze nei sistemi sanitari, come la Bolivia, potrebbe causare problemi particolarmente gravi. L’epidemiologo Fernando Espinoza ha dichiarato al quotidiano “La Prensa” che la Bolivia sta attraversando la fase “più critica” e che il picco potrebbe verificarsi nell’ultima settimana di maggio o nei primi giorni di giugno; la preparazione all’eventuale seconda ondata potrebbe essere più difficile rispetto alla prima, soprattutto per alcune aree, come Santa Cruz e Beni. (Brb)