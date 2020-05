Croazia: ministero Interno annuncia modifiche a blocco movimenti transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità croate hanno apportato delle modifiche al blocco temporaneo dei movimenti transfrontalieri, imposto per far fronte all’epidemia di coronavirus. Lo ha affermato il ministro dell’Interno croato Davor Bozinovic, nel corso di una conferenza stampa dalla sede della Protezione civile nazionale. Come riferisce il portale “Index.hr”, i cittadini croati sono adesso liberi di entrare nel paese o recarsi all’estero, mentre i cittadini stranieri potranno fare l’ingresso in Croazia per ragioni di lavoro o di affari, oltre che per urgenti ragioni personali. Per i cittadini croati, non sarà più obbligatorio sottoporsi a un periodo di autoisolamento. (Zac)