Bozza Dl rilancio: stop aumenti Iva e accise dal 2021

- La bozza del decreto rilancio, ancora suscettibile di modifiche, il cui testo dovrebbe approdare nel Cdm di domani, prevede la cancellazione definitiva delle clausole di salvaguardia che prevedevano aumenti di Iva e accise a partire dal 2021. La bozza prevede inoltre la riduzione dell'aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e dispone che nel 2020 sia azzerata l'Iva su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Sarà del 5 per cento, invece, l'Iva a partire dal 2021. (Rin)