Lazio: Leodori, auguri alle mamme

- "Auguri a mia mamma e a tutte le mamme che vanno ringraziate oggi più che mai per essere l'architrave delle nostre comunità. Auguri a chi e' in attesa di diventare mamma con tanto amore e la fiducia in un nuovo modo di stare al mondo... per tutti noi. Auguri a chi spera, sogna di diventare mamma e porta dentro di se' la speranza di una nuova vita che sia capace di costruire un mondo migliore. Ps. Mia moglie, mamma di due figli dice: meno auguri e più diritti e tutele! Ha ragione, serve piano nazionale". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)