Bolivia: nuovi ministri allo Sviluppo e alle Miniere

- Oscar Ortiz Antelo è il nuovo ministro dello Sviluppo produttivo e dell’economia plurale della Bolivia e Fernando Ivan Vasquez Arnes il nuovo ministro delle Miniere e della metallurgia. I due sono stati nominati dalla presidente ad interim Jeanine Anez al posto di Wilfredo Rojo e Carlos Fernando Huallpa rispettivamente. Anez ha ringraziato i ministri uscenti per la dedizione e ha spiegato che le due nomine rientrano nel piano di rilancio dell’economia nazionale, colpita dall’epidemia di coronavirus e dalle conseguenti misure di contenimento. Il primo maggio è stato annunciato un programma di riqualificazione di aree urbane e rurali per dare lavoro direttamente o indirettamente a 600 mila persone. La presidente ha indicato ai nuovi membri del governo due priorità, l’occupazione e la trasparenza, e ha sottolineato che l’estrazione mineraria ha sempre rappresentato un’opportunità di sviluppo per il paese. In cinque mesi di amministrazione, Anez ha già sostituito i ministri della Presidenza, della Comunicazione, dell’Istruzione e dello Sviluppo rurale. (Brb)