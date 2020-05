Kenya: Conte, operazione per liberare Silvia Romano si è svolta nel massimo riserbo per mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione per liberare la giovane cooperante Silvia Romano si è svolta nel massimo riserbo ed era in atto ormai da mesi. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti dall’aeroporto di Roma-Ciampino, dove alle 14 è atterrato l’aereo dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, proveniente dalla capitale somala, Mogadiscio, con a bordo Silvia Romano. Il premier Conte, che ieri ha annunciato per primo la liberazione della giovane, ha ringraziato tutto il “sistema Italia” per il lavoro fatto e per riportare Silvia Romano in patria.(Res)