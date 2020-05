Bozza decreto rilancio: contributo a fondo perduto a imprese sotto 5 milioni di euro di ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19, il governo dovrebbe lanciare una misura economica che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva. Lo prevede la bozza del decreto Rilancio stilato da Palazzo Chigi. Tale contributo a fondo perduto non spetterà in ogni caso ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020 e con ricavi di o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Come emerge dalla bozza, la finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano a seguito dell’emergenza coronavirus, Cassa depositi e prestiti (Cdp) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal ministero dell’Economia e delle finanze ed eventualmente da altri soggetti pubblici. (segue) (Rin)