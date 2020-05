Kenya: Di Maio, dopo Silvia Romano continuerà lavoro per liberare altri italiani rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato non lascia indietro nessuno e il lavoro fatto dalla Farnesina, dall’intelligence, dal presidente del Consiglio e da tutti gli uomini e donne che hanno contribuito a riportare a casa Silvia Romano “andrà avanti non da domani, ma dalle prossime ore come abbiamo sempre fatto”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti dall’aeroporto di Roma-Ciampino, dove alle 14 è atterrato l’aereo dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, proveniente dalla capitale somala, Mogadiscio, con a bordo Silvia Romano. “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per riportare Silvia in Italia, in questa giornata, della Festa della mamma. Quindi un augurio speciale alla mamma di Silvia. Un saluto a tutte le mamme e ai parenti di altri cittadini che purtroppo sono ancora in uno stato di prigionia all’estero. Lavoreremo come abbiamo lavorato per Silvia Romano per riportarli a casa”, ha dichiarato Di Maio. “Lo Stato non lascia indietro nessuno. Il lavoro fatto dalla Farnesina, dall’intelligence, dal presidente del Consiglio e da tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato a riportarla a casa è un lavoro che andrà avanti non da domani ma dalle prossime ore come abbiamo sempre fatto”, ha concluso.(Res)