Regno Unito: premier scozzese Sturgeon respinge nuovo slogan di Johnson su coronavirus

- La situazione epidemiologica nel Regno Unito è ancora troppo grave per pensare di trasmettere un nuovo messaggio ai cittadini. Questa la posizione del primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, che oggi ha dichiarato di rifiutare l’adozione del nuovo slogan governativo in merito al contrasto al coronavirus, come riferisce l’emittente “Sky News”. Come emerso da fonti stampa, il precedente slogan dell’esecutivo britannico "restare a casa, salvare vite umane, proteggere il Sistema sanitario nazionale" verrà modificato in "stare all'erta, controllare il virus, salvare vite umane". La premier scozzese si è però unita al coro di disapprovazione per la formulazione del nuovo slogan, ritenuto poco adatto alla situazione attuale del contagio, ancora piuttosto grave nel Regno Unito. (segue) (Rel)