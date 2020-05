Bozza decreto rilancio: incremento delle borse di studio dei medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici è autorizzata l'ulteriore spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Lo prevede la bozza del decreto rilancio che dovrebbe approdare domani al Cdm. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. (Rin)