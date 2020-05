Bozza decreto rilancio: previsto rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del citato decreto legge n. 18 del 2020, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata. Lo prevede la bozza del decreto rilancio che dovrebbe approdare domani al Cdm. Sempre secondo la bozza, in relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al ministero dell'Economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1, e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile. (Rin)