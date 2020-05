Malta: premier Abela, riapertura esercizi commerciali "è all'orizzonte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo maltese studia la riapertura degli esercizi commerciali chiusi a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi il primo ministro Robert Abela, ripreso dal quotidiano “Times of Malta”. Abela ha spiegato che la riapertura dei negozi “è all'orizzonte”, poiché il contagio da coronavirus nel paese sembra essere stato ampiamente contenuto. Il premier ha affermato che nelle prossime settimane il governo inizierà ad attuare nuove misure per stimolare l'economia maltese. All'inizio di maggio, Abela aveva annunciato la riapertura di una prima serie di attività non essenziali a cui nelle settimane precedenti era stato ordinato di chiudere per impedire la diffusione della pandemia. (segue) (Res)