Malta: premier Abela, riapertura esercizi commerciali "è all'orizzonte" (2)

- Abela ha inoltre aggiunto che “non passerà molto tempo prima che vengano fatti ulteriori annunci”. Ogni settore ha le sue caratteristiche ed esigenze, “e queste dovevano essere prese in considerazione”. Il premier maltese ha poi affermato che le autorità stanno elaborando protocolli sanitari e ha auspicato che questi non siano così rigorosi “da rendere impossibile la vita dei cittadini”. Abela ha aggiunto di essersi consultato con le parti interessate nei settori più colpiti dalla quarantena, come bar, ristoranti e luoghi di intrattenimento, e di aver accettato i loro suggerimenti mentre il governo e i suoi consulenti cercano di studiare la "nuova normalità". (Res)