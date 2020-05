Bozza decreto rilancio: credito del 60 per cento per locazione commerciali con fatturati inferiori a 5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, sarà prevista l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Lo prevede la bozza del decreto rilancio che dovrebbe approdare domani al Cdm, secondo cui il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. (Rin)