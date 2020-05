Coronavirus: da inizio emergenza a Roma un milione di controlli della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa un milione i controlli svolti dalla Polizia locale di Roma Capitale a partire dall'inizio dell'emergenza del coronavirus e dei primi provvedimenti restrittivi per limitare il contagio. Dall'8 marzo sono 3200 gli illeciti rilevati finora a seguito delle verifiche eseguite su spostamenti di persone e mezzi, attività commerciali e all'interno dei parchi. Solo ieri sono stati oltre 12 mila gli accertamenti effettuati dalle pattuglie, che sono state impegnate fino a tarda notte nell'attività di vigilanza: posti di controllo sulle principali strade capitoline con attenzione particolare lungo le arterie in direzione del litorale, verifiche all'interno di parchi e ville storiche e presso gli esercizi commerciali per evitare assembramenti e situazioni che potevano mettere a rischio la salute pubblica. Poco più di una trentina i comportamenti illeciti sanzionati, la maggior parte per spostamenti senza valido motivo, soprattutto sulle strade in direzione mare come via Cristoforo Colombo e via Aurelia, mentre un paio le persone fermate e sanzionate ad Ostia perché sorprese a passeggiare in spiaggia. I controlli sono tuttora in corso e già 5500 le verifiche eseguite questa mattina, con poche irregolarità riscontrate nella zona nord della Capitale. La vigilanza proseguirà nelle prossime ore, sempre con il fine di tutelare la salute della collettività. (Rer)