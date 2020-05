Bozza decreto rilancio: previsti limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, i produttori dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche, sono tenuti ad indicare il prezzo massimo di vendita consigliato. In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e comunque in ogni caso non superiore al 50 per cento del costo di importazione. Lo prevede la bozza del decreto rilancio che dovrebbe approdare domani al Cdm.(Rin)